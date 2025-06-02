На правчасе в Мажилисе депутат Бакытжан Базарбек задал жёсткий вопрос заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину, раскритиковав ситуацию с растущей зависимостью регионов от республиканского бюджета и отсутствием ответственности со стороны акимов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Бакытжан Базарбек сослался на заключение Высшей аудиторской палаты, которое, по его словам, "без слёз невозможно читать". Документ подтверждает, что объём субвенций продолжает расти, при этом целый ряд регионов практически полностью зависит от центра. Так, Жетысуская область финансируется из республиканского бюджета на 71%, Туркестанская – на 79%. В целом зависимость всех регионов составляет 47% и продолжает увеличиваться. При этом собственные доходы в дотационных областях крайне низки – от 17 до 23%.

"С каждым днём зависимость увеличивается. Ухудшение ситуации подтверждается даже тем, что Мангистауская область в 2023 году из категории донора перешла в дотационный регион. И бюджетные изъятия у регионов-доноров увеличились ещё на 8,7%, то есть на 37 миллиардов тенге. Это подтверждает, что регионы не встают на ноги. Они становятся экономически не самостоятельными. Бюджетные иждивенчества становятся реальностью. Серик Макашевич, вообще у вас есть новые ваши методики какие-то, стимулы, чтобы эти дотационные регионы стремились расширять свою налогооблагаемую базу. Или мы до сих пор их будем кормить? Вообще почему руководители регионов, а это 6-7 регионов, мы можем здесь пофамильно их назвать, которые тянут регионы назад и не могут поднять собственные доходы, не несут ответственности? Когда они будут отвечать за эти дела?", – обратился к вице-премьеру Базарбек.

В ответ Серик Жумангарин сообщил, что сейчас внедрена система региональных стандартов, которая должна выровнять обеспеченность по 12 направлениям: от инфраструктуры до внебюджетных инвестиций. Также, по его словам, введено понятие "налогового потенциала", который рассчитывается на основе трёх факторов: собираемости налогов, темпов роста ВРП и уровня инфляции.

"Бороться будут за налоговую базу. Каждый аким будет стараться сократить, скрыть, чтобы не попасть под план. Но у нас есть механизмы – резерв правительства, корректировки бюджета. Ответственность предусмотрена статьей 41 Бюджетного кодекса, где четко прописано, кто и за что отвечает", – подчеркнул Жумангарин.

Однако депутат остался недоволен ответом.

"Вы говорите о 12 показателях, но они же не работают. Вы очень красиво сказали, как экономист, я – юрист, я такие вещи не совсем понимаю. Вы заточены на налогах, а когда индустриальная, инновационная часть? Я вроде другой вопрос задал. Вот по текущей ситуации – они будут нести ответственность? Вы совершенно на другой вопрос отвечаете. Вот эти вот акимы, которые не справляются, они будут нести ответственность? Или мы до сих пор будем кормить, как бы это, в фарватере будут три региона, а эти три региона будут кормить все остальные 17 регионов? Я вот конкретно же вам вопрос задал", - уточнил Базарбек.

Жумангарин признал, что вопрос ответственности акимов "не в его компетенции" и посоветовал адресовать его администрации Президента.