Министерство внутренних дел вновь обращается к водителям с настоятельным призывом — сбавить скорость и помнить об ответственности на дороге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Только за первые шесть месяцев 2025 года в стране зафиксировано более 3 миллионов случаев превышения скорости.

Несоблюдение скоростного режима по-прежнему остается одной из главных причин трагедий на дорогах. За полгода в населённых пунктах произошло 1129 ДТП, в которых погибло 95 человек. На республиканских и областных трассах - 986 аварий и 180 погибших. Статистика пугает: каждое превышение скорости может стать последним.

Чтобы напомнить водителям о риске, МВД представило новый социальный видеоролик, наглядно демонстрирующий, как одно неверное движение может привести к непоправимым последствиям — для самого водителя, его пассажиров и случайных прохожих. Главный посыл ролика: соблюдение скоростного режима — это не просто правило, это вопрос жизни и смерти.