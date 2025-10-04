На панельной сессии "ИИ пишет лучше нас? Почему будущее журналистики решается прямо сейчас" в рамках Digital Bridge 2025 SEO-специалист АО "Qazcontent" Аршат Ораз рассказал о применении искусственного интеллекта в журналистской работе, передает BAQ.kz.

По его словам, технологии служат инструментом для повышения эффективности, но не заменяют человека. Эксперт отметил, что ИИ позволяет значительно ускорить обработку информации. Если раньше журналисты тратили часы на поиск, сбор и проверку источников, то теперь искусственный интеллект автоматически находит нужные сведения, освобождая время для подготовки аналитики и эксклюзивных материалов.

"Раньше мы вручную искали и проверяли информацию, это занимало много времени. Сейчас ИИ делает это автоматически, что удобно при больших объёмах данных, но результаты всегда нужно проверять", — отметил SEO-специалист.

Он подчеркнул, что платные версии ИИ предоставляют более полные и точные базы данных, тогда как бесплатные сервисы часто ограничены и не позволяют работать с качественным контентом.

Эксперт добавил, что в зарубежных редакциях есть подразделения, где ИИ ежедневно создаёт новости по стандартным событиям, например спортивным матчам или официальным встречам, а журналисты лишь редактируют тексты, сосредоточиваясь на аналитике и уникальном контенте.

"ИИ - это прежде всего инструмент, ассистент. Он экономит время, но не заменяет журналиста. Он не способен передавать эмоции и может выдавать ошибки. Контроль за качеством и достоверностью информации остаётся за человеком", — подчеркнул эксперт.

По его словам, ИИ важно использовать как помощника для рутинной работы и сбора данных, чтобы профессионалы могли сосредоточиться на креативных и аналитических задачах, сохраняя полный контроль над материалом.