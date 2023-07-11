Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ страны с наступлением Нового года, передает BAQ.KZ.

"Дорогие соотечественники!

Через несколько минут мы встретим Новый год и откроем еще одну страницу в летописи нашей страны.

Наш народ всегда с особым воодушевлением ждет этот праздник. В эти мгновения каждый загадывает свои сокровенные желания, вспоминает самые яркие события уходящего года, строит планы и с надеждой смотрит в будущее.

2025 год стал для Казахстана годом созидания. Страна вышла на магистральный путь развития. Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша экономика демонстрирует хороший рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 6 процентов, объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов.

Благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости", - сказал глава государства.