Президент: 2025 год стал для Казахстана годом созидания
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ страны с наступлением Нового года, передает BAQ.KZ.
"Дорогие соотечественники!
Через несколько минут мы встретим Новый год и откроем еще одну страницу в летописи нашей страны.
Наш народ всегда с особым воодушевлением ждет этот праздник. В эти мгновения каждый загадывает свои сокровенные желания, вспоминает самые яркие события уходящего года, строит планы и с надеждой смотрит в будущее.
2025 год стал для Казахстана годом созидания. Страна вышла на магистральный путь развития. Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша экономика демонстрирует хороший рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 6 процентов, объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов.
Благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости", - сказал глава государства.
Президент отметил, что наряду с этим осуществляется строительство и ремонт 13 тысяч километров автомобильных дорог, что позволит значительно укрепить транзитный потенциал Казахстана.
Аграрии страны второй год подряд собирают богатый урожай, заполняя зерном закрома Родины. Уделяется приоритетное внимание развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Фермерам была оказана беспрецедентная финансовая поддержка в размере 1 триллиона тенге.
В уходящем году в строй было введено более 19 миллионов квадратных метров жилья, в результате тысячи семей обрели собственные квартиры.
Большая работа проделана в социальной сфере. Возведено свыше 100 школ и порядка 200 объектов здравоохранения. В стране открылись филиалы ведущих университетов мира.
"Особое внимание уделяется защите прав человека. В обществе укореняется принцип "Закон и Порядок", что способствует повышению уровня правосознания граждан", - заявил Токаев.
