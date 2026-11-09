Президент анонсировал проведения ряда крупных спортивных событий в Казахстане в 2027 году

В 2027 году Казахстан примет чемпионаты мира по шести видам спорта, а в рамках программы «Народная стройка» по всей стране начнут возводить спортивные сооружения и инклюзивные центры. Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о предстоящих проектах, подготовке к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе и достижениях казахстанских атлетов на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр.

«Строить, еще раз строить!»

Президент напомнил о задачах, обозначенных в недавнем Послании народу Казахстана. В 2027 году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Программа «Народная стройка» охватит все города и районы, а ее главной целью станет создание безопасной и комфортной среды для граждан.

«Как вы знаете, я подробно остановился на стоящих перед страной задачах в недавнем Послании народу Казахстана. Так, в следующем году в стране развернется масштабное общенациональное строительство. Важно понимать, что это не просто кратковременная кампания, а поистине «Народная стройка», то есть проект исторического значения, реализуемый на благо всего общества. Все граждане страны, особенно молодые люди, должны жить в безопасной, комфортной и качественной среде. Достижение этой цели является для меня как Президента страны безусловным приоритетом», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках программы во всех регионах будут строить школы, больницы, поликлиники, реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, учреждения культуры и искусства, спортивные комплексы.

По словам Президента, строительство должно кардинально изменить облик страны, обновить гражданскую инфраструктуру и повысить качество повседневной жизни казахстанцев.

«Наш общенациональный ответ надвигающейся эпохе со всеми ее трудностями и неопределенностями состоит в следующем: «Строить, еще раз строить!». Суть этой фразы заключается в мобилизации всей нации для созидания, можно сказать, строительства прочного фундамента благополучия будущих поколений», - сказал Глава государства.

Спорт должен стать доступным каждому ребенку

Отдельное место в программе займут спортивные сооружения и инклюзивные центры. Президент подчеркнул, что возможность заниматься спортом должна быть у всех детей, независимо от того, живут они в крупных городах или отдаленных населенных пунктах.

«В рамках программы будут построены новые спортивные сооружения и инклюзивные центры. Каждый ребенок в Казахстане должен иметь возможность заниматься спортом. Это не просто социальный проект, это стратегическая политическая задача. Будущие чемпионы сегодня растут в самых отдаленных уголках нашей страны, мы должны создать для каждого из них равные возможности. В этом и заключается конечная цель идеи Справедливого Казахстана», - констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Более 616 млрд теңге направили на спорт за пять лет

Президент рассказал о государственной поддержке спортивной отрасли. В прошлом году в Закон «О физической культуре и спорте» внесли поправки, в том числе утвердили перечень приоритетных видов спорта.

За последние пять лет на развитие спорта в Казахстане направили более 616 млрд теңге.

По словам Главы государства, казахстанские спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях и способствуют укреплению авторитета страны.

Особое внимание Президент уделил параспортсменке Айсулу Сулейменовой, которая установила рекорд Азии в беге на 100 метров на Азиатских параиграх.

«Айсулу Сулейменова достойно продолжает традиции казахских девушек, отличающихся силой духа и несгибаемой волей. Несмотря на выпавшие на ее долю жизненные испытания, она всегда устремлена вперед, служа примером для многих. Сегодня, будучи депутатом Курултая, она добросовестно исполняет свой гражданский долг и работает на благо страны», - отметил Президент.

Он напомнил казахскую пословицу «Күш – білекте емес, жүректе», что означает «Храбрость не в кулаках, а в сердце», и подчеркнул, что самоотверженность и целеустремленность параспортсменов заслуживают особого уважения.

От первого золота по таэквондо до шестикратного чемпиона Азиады

Касым-Жомарт Токаев перечислил спортсменов, чьи выступления стали историческими достижениями для Казахстана.

Одним из них стал Тамирлан Тлеулес, завоевавший первую в истории страны золотую медаль Азиатских игр по таэквондо.

Президент поздравил чемпионов по боксу Торехана Сабырхана и Айбека Оралбая, которые достойно представили Казахстан на соревнованиях.

Отдельно Глава государства отметил каратистку Софью Берульцеву. На Олимпийских играх в Токио она завоевала бронзовую медаль, четыре года назад стала чемпионкой Азиатских игр, а на нынешней Азиаде в Японии вновь выиграла золото и получила звание двукратной чемпионки соревнований.

Еще одним героем стал велогонщик Алексей Луценко, первый в истории Казахстана шестикратный чемпион Азиатских игр. На соревнованиях в Японии он завоевал две золотые медали, победив в индивидуальной и групповой гонках.

«Блистательные успехи Алексея Луценко стали результатом многолетнего упорного труда, железной дисциплины и силы характера», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент выделил и Давида Дегтярева, двукратного чемпиона Азиатских параигр. На прошедших соревнованиях пауэрлифтер установил новый рекорд Азии и завоевал золото.

Давид Дегтярев входит в число наиболее титулованных казахстанских спортсменов. Он выиграл золотые медали на двух летних Паралимпийских играх и трижды становился чемпионом мира.

Глава государства подчеркнул, что достижения атлетов способствуют росту международного авторитета Казахстана.

Шесть чемпионатов мира и Конгресс УЕФА пройдут в Казахстане в 2027 году

Президент сообщил о крупных международных соревнованиях, которые Казахстан готовится принять в следующем году. Он отметил, что спорт стал частью международной репутации государств и инструментом общественной дипломатии.

«Мы должны в полной мере использовать этот потенциал. Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве спортивной державы, в нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2027 году мы примем чемпионаты мира по таким популярным видам спорта, как бокс, дзюдо, таэквондо, настольный теннис и киберспорт. Кроме того, в Казахстане состоится чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. Весной в Астане пройдет 51-й Конгресс УЕФА, который, конечно же, вызовет интерес со стороны профессионалов и любителей футбола по всему миру», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что подготовка к международным мероприятиям потребует слаженной работы профильного министерства, спортивных федераций, Правительства и Национального олимпийского комитета.

По его словам, проведение соревнований должно способствовать развитию спортивной школы Казахстана, туризма и социальной инфраструктуры.

Президент рассказал и о международных мероприятиях 2026 года. В Астане состоится Конгресс Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Казахстан прилагает большие усилия для продвижения «чистого», бездопингового спорта, внедрения передовых международных стандартов и практик. Принципы честной конкуренции в спорте в полной мере согласуются с идеей справедливости, которая лежит в основе стратегического курса нашего государства», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил начать подготовку к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Обращаясь к спортсменам, Глава государства отметил, что каждая медаль имеет особое значение для Казахстана, поскольку за победами стоят годы подготовки и самоотверженного труда.

Он выразил признательность всем участникам церемонии и напомнил об ответственности, которую несет каждый чемпион перед молодым поколением.

«Звание чемпиона налагает на спортсмена большую ответственность. Путь каждого, кто поднялся на высшую ступень пьедестала почета, служит образцом для молодых людей, избравших профессиональный спорт. Молодое поколение равняется на вас. Спорт – это мощная сила, способная влиять на общественное сознание, формировать как интеллектуальные, так и физические качества человека», - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что спорт воспитывает дисциплину, порядочность, честность и ответственность. По его словам, активность и целеустремленность молодежи влияют на будущее страны.

Президент отдельно указал на роль известных спортсменов и других признанных общественных деятелей в продвижении новых этических принципов.

Говоря о предстоящих задачах, он поручил уже сейчас вести подготовку к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе на самом высоком уровне.