Президент поручил ускорить строительство нового аэропорта в Астане

В ближайшее время в Астане начнется строительство нового аэропорта. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Главы государства, транспортно-логистическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, а Казахстану необходимо укреплять свои позиции на фоне растущей конкуренции в регионе.

"Нам необходимо сосредоточиться на еще одном важнейшем элементе инфраструктурного каркаса страны – транспортно-логистической отрасли. Этот сектор имеет стратегическое значение. Все страны нашего региона уделяют внимание этому направлению, поэтому конкуренция усиливается", – сказал Президент.

Президент напомнил, что в прошлом году было открыто движение по вторым путям участка Достык – Мойынты и обводной железнодорожной линии Алматы. В этом году завершится строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем планируется ввести в эксплуатацию магистраль Бахты – Аягоз.

"Мы также должны выполнить задачу по улучшению автомобильных трасс. Только в прошлом году начались работы по ремонту 13 тысяч километров дорог, из которых 6 тысяч километров были введены в эксплуатацию", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, столь масштабная работа была проведена впервые в истории страны. По его словам, модернизация автомобильных пунктов пропуска должна завершиться в следующем году.

"В результате предпринимаемых усилий за последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг шести миллионов тонн.

Доходы автоперевозчиков по итогам прошлого года составили полтора триллиона тенге, что практически соизмеримо с показателями железнодорожного транспорта. Все это говорит об огромном потенциале отечественной отрасли автомобильных перевозок. Поэтому таких предпринимателей следует всемерно поддерживать", – отметил Президент.

Говоря о развитии авиационной отрасли, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно расширяет сеть авиамаршрутов и создает полноценные авиационные хабы.

"Строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки", – заявил Президент.