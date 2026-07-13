Президент Азербайджана отметил роль Токаева в развитии двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал личное взаимодействие с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым важным фактором развития двустороннего сотрудничества и региональных проектов. Об этом он заявил на IV Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос председателя правления АО «Qazcontent» Адиля Сейфуллина.

13-14 июля 2026 года в городе Шуша проходит IV Шушинский глобальный медиафорум на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и укрепление доверия».

В форуме принимают участие около 160 представителей средств массовой информации, экспертного сообщества, государственных органов и международных организаций из 54 государств. Среди участников: представители порядка 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур.

Одним из центральных событий форума стала пленарная сессия с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Представителям международных средств массовой информации была предоставлена возможность задать вопросы главе государства.

От Казахстана к Президенту Азербайджана обратился председатель правления АО «Qazcontent» Адиль Сейфуллин. Он отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, а также роль двух стран в формировании новых транспортных и экономических маршрутов. По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, уже стал важным связующим звеном между Азией и Европой.

Адиль Сейфуллин поинтересовался, какую роль Президент Азербайджана отводит стратегическому партнерству с Казахстаном, а также личному взаимодействию с Касым-Жомартом Токаевым в развитии двусторонних отношений.

Отвечая на вопрос, Ильхам Алиев прежде всего выразил благодарность Президенту Казахстана и казахстанскому народу за помощь в восстановлении Карабаха. Он напомнил, что в городе Физули при поддержке Казахстана был построен Центр детского творчества, названный в честь казахского композитора Курмангазы. Объект был открыт при участии президентов двух стран.

«Я очень благодарен Президенту Токаеву за помощь в восстановлении Карабаха. Центр детского творчества в Физули носит имя великого сына казахского народа Курмангазы. Вместе с Касым-Жомартом Кемелевичем мы открывали этот центр», – сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что личные отношения между лидерами двух государств способствуют укреплению казахско-азербайджанского партнерства.

«Наши личные отношения с Президентом Токаевым являются важным фактором развития двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия», – отметил он.

По словам Ильхама Алиева, Казахстан и Азербайджан имеют обширную совместную повестку. Географическое положение двух государств на противоположных берегах Каспийского моря определяет их ключевую роль в реализации транспортных, логистических и инфраструктурных проектов. Глава Азербайджана заявил, что без активного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном реализация крупных транспортных инициатив в Каспийском регионе была бы практически невозможна.

Особое внимание страны уделяют развитию Среднего коридора. Казахстан и Азербайджан последовательно расширяют портовую и транспортную инфраструктуру, стремясь увеличить пропускную способность маршрута и сократить сроки доставки грузов между Азией и Европой.

Кроме того, действует четырехсторонний формат сотрудничества Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции. В его рамках стороны обсуждают тарифную политику, цифровизацию транспортных процессов, упрощение таможенных процедур и повышение эффективности грузоперевозок.

Ильхам Алиев также остановился на совместных энергетических проектах. Он напомнил, что в 2024 году в Баку президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали соглашение по проекту строительства энергетического кабеля по дну Каспийского моря. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

Предполагается, что новый энергетический маршрут позволит расширить сотрудничество государств Центральной Азии и Южного Кавказа, а также создать дополнительные возможности для экспорта электроэнергии на внешние рынки.

Еще одним важным направлением является строительство оптоволоконного кабеля между Казахстаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря.

По словам Ильхама Алиева, проект будет иметь значение не только для двух государств, но и для более широкого региона. Новая инфраструктура сможет использоваться для развития цифровизации, обработки данных, искусственного интеллекта и других современных технологий.

Президент Азербайджана также отметил сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Казахстанская нефть уже транспортируется через территорию Азербайджана в определенных объемах, что способствует диверсификации экспортных маршрутов и повышению устойчивости региональной энергетической системы.

Говоря о развитии Казахстана, Ильхам Алиев положительно оценил проводимые в стране преобразования и пожелал казахстанскому народу дальнейших успехов.

Он отдельно поделился впечатлениями от недавней поездки в Туркестан.

«Я остался под большим впечатлением от того, как бережно там сохраняется историческое наследие и чтится память великих предков», – сказал глава Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что рад динамичному развитию отношений между двумя странами.

Казахстан и Азербайджан продолжают расширять сотрудничество в транспортной, энергетической, цифровой, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из ключевых факторов этого взаимодействия остается регулярный политический диалог на высшем уровне.

IV Шушинский глобальный медиафорум посвящен вопросам укрепления доверия к средствам массовой информации, противодействия дезинформации, цифровой трансформации медиа, применения искусственного интеллекта и развития международного сотрудничества.

Участники форума также обсуждают роль журналистики в продвижении мира, восстановлении доверия и обеспечении объективного освещения международных событий.