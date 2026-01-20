Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке после девяти лет пребывания на посту, передает BAQ.KZ со ссылкой на bTV Новините.

В обращении к народу он заявил, что подаст заявление об увольнении и подчеркнул, что страна сталкивается с отсутствием стабильности, несмотря на евроинтеграцию.

Румен Радев также отметил, что вице-президент Илиана Йотова сможет достойно занять пост главы государства. По его словам, за время президентства ему пришлось семь раз назначать временные правительства, чтобы защищать интересы государства и общества в рамках полномочий.

Президент подчеркнул, что Болгария достигла важных целей - вступила в Шенген и еврозону, завершила евроинтеграцию, однако большинство граждан всё ещё ощущают бедность и неуверенность в будущем. Радев объяснил это жесткой политической моделью и тем, что политика в стране "происходит вне институтов".

Он также обвинил так называемых "кукловодов", контролирующих партии, банки, бизнес и СМИ, в том, что они отправляют распоряжения в Народное собрание через камеры, фактически захватывая власть.