Президент Болгарии подал в отставку
Президент Болгарии Румен Радев передал в Конституционный суд страны прошение о своей отставке, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает болгарское издание Dnevnik со ссылкой на пресс-службу главы государства.
После вынесения решения об отставке Радева полномочия главы государства перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой.
– Радев остается президентом до вынесения решения Конституционным судом, а после прекращения его полномочий вице-президент Илияна Йотова должна занять пост президента до конца срока полномочий, – говорится в сообщении.
Радев объявил о своем намерении подать в отставку в обращении к народу 19 января.
– Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент нашей Болгарии. Я убежден, что Илияна Йотова будет достойным главой государства, – заявил болгарский лидер.
В своем обращении он также сообщил, что намерен принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежны после отказа политических партий предпринять действия по формированию нового правительства.
11 декабря правительство Болгарии ушло в отставку на фоне массовых протестов из-за спорного проекта бюджета. К отставке Кабмина призывал и сам президент Радев. Он отмечал, что "страна нуждается в реальных переменах".
