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Президент Болгарии предложил Зеленскому реализовать проект строительства АЭС

Президент Болгарии пояснил, что такая позиция продиктована необходимостью защиты национальных энергетических интересов страны.

Сегодня 2026, 01:08
АВТОР
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Сегодня 2026, 01:08
Сегодня 2026, 01:08
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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совместно реализовать проект строительства атомной электростанции «Белене» с привлечением финансирования Европейского союза.

Как сообщает BNR News, Румен Радев рассказал во время парламентской сессии вопросов и ответов.

По его словам, в случае реализации проекта вырабатываемая на АЭС электроэнергия может поставляться в Украину через территорию Румынии.

Кроме того, Радев сообщил, что Болгария намерена выступить против предложенного Европейским союзом 21-го пакета санкций в отношении России, если из санкционного списка не будут исключены Патриарх Московский Кирилл и основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

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