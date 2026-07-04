Президент Болгарии предложил Зеленскому реализовать проект строительства АЭС
Президент Болгарии пояснил, что такая позиция продиктована необходимостью защиты национальных энергетических интересов страны.
Сегодня 2026, 01:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:08Сегодня 2026, 01:08
125
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совместно реализовать проект строительства атомной электростанции «Белене» с привлечением финансирования Европейского союза.
Как сообщает BNR News, Румен Радев рассказал во время парламентской сессии вопросов и ответов.
По его словам, в случае реализации проекта вырабатываемая на АЭС электроэнергия может поставляться в Украину через территорию Румынии.
Кроме того, Радев сообщил, что Болгария намерена выступить против предложенного Европейским союзом 21-го пакета санкций в отношении России, если из санкционного списка не будут исключены Патриарх Московский Кирилл и основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Самое читаемое
- Новый завод за $100 млн строят в Актюбинской области
- Под удар беспилотников попал один из крупнейших НПЗ "Лукойла"
- Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы
- Международный банк подключился к проекту реконструкции дороги Кызылорда – Саксаульск
- Где в Астане отключат электричество 3 июля: полный список улиц