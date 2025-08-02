Президент Бразилии готов встретиться с Трампом на полях ООН
В Бразилиа не намерены повторять характер встречи Трампа с Владимиром Зеленским.
Сегодня, 10:09
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Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре для преодоления экономических разногласий, передаёт BAQ.kz со ссылкой на CNN Brasil.
Как сообщает телеканал, помощники главы бразильской администрации отметили, что в Бразилиа не намерены повторять характер встречи Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.
В связи с этим правительство Бразилии прорабатывает возможности встречи не в Белом доме, а на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
К слову, в последнее время сессию открывает именно президент южноамериканской республики.
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