Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре для преодоления экономических разногласий, передаёт BAQ.kz со ссылкой на CNN Brasil.

Как сообщает телеканал, помощники главы бразильской администрации отметили, что в Бразилиа не намерены повторять характер встречи Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

В связи с этим правительство Бразилии прорабатывает возможности встречи не в Белом доме, а на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

К слову, в последнее время сессию открывает именно президент южноамериканской республики.