Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии поздравления с Днем защитника Отечества и Днем Победы отметил, что в стране продолжается системная работа по укреплению обороноспособности, передает BAQ.kz.

Как отметил Глава государства, в настоящее время принимаются все необходимые меры для укрепления армии в соответствии с требованиями времени.

"Вопросы безопасности, усиления обороноспособности страны, повышения престижа службы – ключевые государственные приоритеты и задачи. В последние годы приняты комплексные меры поддержки военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных органов. В частности, запущены ипотечные программы, проведено поэтапное повышение заработной платы, расширен социальный пакет. Особое внимание уделяется омоложению и укреплению кадрового состава силовых структур. Мною было поручено стимулировать лучших выпускников военных учебных заведений. В Парламенте рассматриваются поправки, которые предусматривают присвоение отличникам учебы звания «старший лейтенант» сразу же после выпуска. В целом, нынешний и следующий годы должны пройти под знаком повышения качества военного образования", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно в выступлении было подчеркнуто, что защита территориальной целостности страны, обеспечение национальной безопасности, утверждение идеологии «Закона и Порядка» – эти критически важные задачи, которые тесно сопряжены с ответственным и созидательным патриотизмом.

"Мы должны строить и укреплять общество, где нет места правовому нигилизму, где ценят и чтут настоящих, а не мифических или мнимых героев прошлого и нашего времени. Нравственным ориентиром для молодежи должны быть люди чести и долга, посвятившие свой труд во всех сферах общественной жизни делу служения своей стране и своему народу. В их числе немало военнослужащих, полицейских, спасателей, сотрудников специальных органов, награжденных посмертно медалями и орденами за мужество и героизм. По моей инициативе их имена присваиваются улицам и различным учреждениям. Этот же подход будет применен в отношении ведомственных наград. Одной из первых станет медаль имени капитана полиции Газиза Байтасова, погибшего 15 лет назад при задержании террориста-смертника. Наша цель – увековечить память о подвигах наших героев, сохранить в сердцах соотечественников их светлый образ, воспитывать молодежь на примерах истинного мужества, непреклонной стойкости и подлинного патриотизма", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров.

"Однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. Считаем, что следует строго следовать принципам и нормам международного права. Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира. Эти незыблемые принципы четко закреплены в нашей новой Конституции. Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки. Наша страна должна быть готова к предупреждению различных вызовов и отражению любых угроз. Поэтому нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию Вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого, прежде всего, необходимо провести глубокие реформы в наших Вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки – в течение двух лет, – заявил Президент.

Глава государства привел известную мудрость, которая гласит: «Воин рождается для своего народа».