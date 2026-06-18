Президент Черногории приедет в Казахстан

Президент Черногории Яков Милатович приедет в Казахстан.

18-20 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Президент Черногории Яков Милатович посетит Казахстан с официальным визитом.

19 июня состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.