Президент Черногории провел встречу со студентами MNU

Maqsut Narikbayev University (MNU) посетил Президент Черногории Яков Милатович. Он выступил перед студентами и ответил на ряд вопросов.

Лидер Черногории находится в Казахстане с первым официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Встреча объединила более ста студентов вуза. Председатель правления MNU Талгат Нарикбаев выразил благодарность Якову Милатовичу за возможность дискуссии и отметил, что его визит проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«За два десятилетия наши страны наладили дружественные и конструктивные связи, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Maqsut Narikbayev University также стремится внести свой вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Черногорией. Эта встреча - ещё один пример важной роли образования в сближении людей и народов. Прямые беседы с такими лидерами помогают студентам расширить кругозор, углубить понимание международных отношений и оценить значение диалога для укрепления взаимопонимания между народами», - подчеркнул Талгат Нарикбаев.

Яков Милатович выступил на тему «Внешняя политика на Балканах и Центральной Азии: ориентирование в сложном геополитическом ландшафте».

«Благодаря своей сбалансированной и продуманной многовекторной внешней политике Казахстан зарекомендовал себя как опора региональной стабильности и партнер, к мнению которого прислушиваются во всех крупных столицах. В эпоху глубоких геополитических перемен ваша страна все в большей степени становится решающей силой, подлинным балансирующим фактором в меняющемся глобальном распределении влияния. Кроме того, Казахстан служит источником вдохновения для Черногории, благодаря своей непоколебимой приверженности принципам и миссии ООН, что составляет третью опору внешней политики Черногории», - подчеркнул Яков Милатович.

Вместе с тем, лидер Черногории поддержал предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости всеобъемлющей реформы ООН. Яков Милатович отметил, что оба государства разделяют общее убеждение: стабильный и процветающий международный порядок должен основываться на многосторонности, международном сотрудничестве, уважении международного права и мирном урегулировании споров. Также он ответил на ряд вопросов студентов.

«Сегодняшняя встреча для меня, как студента специальности «Международное право» - это очень большая возможность общения с высокими личностями и лидерами, которые формируют международную политику. Всё прошло в интерактивном формате и мы смогли задать все свои вопросы. Я спросила у Президента Черногории о том, как можно повысить эффективность работы ООН. По его словам, только при случае реформы Совета Безопасности возможно укрепление сотрудничества между всеми государствами и безопасность в мире», - сказала студент MNU Шынар Байтон.

В ходе встречи Президент Черногории поделился со студентами личной историей прихода к власти. Студенты также спросили мнения Якова Милатовича о последствиях изменения климата в мире, «утечки мозгов» и развития программ академической мобильности. Участников мероприятия также заинтересовали перспективы вступления Черногории в Европейский Союз.

«Это была запоминающаяся встреча и ответы лидера Черногории меня очень вдохновили. Были различные темы, в том числе и вопросы образования и взаимоотношений между двумя странами. Яков Милатович также заявил о стремлениях его страны стать членом Европейского Союза и что государство умеет перед собой ставить большие задачи», - подчеркнула студент MNU Дана Кумаргазы.

Мероприятие завершилось вручением высоким гостям брендированных сувениров и памятным фото. Напомним, ранее в MNU также прошли встречи студентов с лидерами Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии.