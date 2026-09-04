Президент дал ряд поручений министру экологии и природных ресурсов
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова.
В ходе встречи Президент определил ключевые задачи министерства, поручив обеспечить дальнейшее восстановление лесных массивов, развитие инфраструктуры национальных парков, формирование экономики замкнутого цикла за счет переработки отходов.
Особое внимание было уделено перспективам строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим масштабированием такого опыта в других регионах.
Также подчеркнута важность повышения экологической культуры и дальнейшей эффективной реализации инициативы «Таза Қазақстан».
Ранее Токаев обозначил приоритетные задачи перед министром культуры и информации.
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