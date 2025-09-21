  • 22 Сентября, 01:24

Президент дал высокую оценку партнерству американского банка Goldman Sachs с Казахстаном

Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, передаёт BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs с нашей страной.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.

Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.

