Президент дал высокую оценку партнерству американского банка Goldman Sachs с Казахстаном
Вчера, 20:40
Фото: Akorda.kz
Глава государства провел встречу с президентом по глобальным вопросам Goldman Sachs Global Institute Джаредом Коэном, передаёт BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку уровню долгосрочного партнерства ведущего американского инвестиционного банка Goldman Sachs с нашей страной.
Как подчеркнул Глава государства, Казахстан, стремящийся трансформироваться в полностью цифровое государство, заинтересован в сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации финансовой экосистемы.
Со своей стороны Джаред Коэн рассказал об опыте функционирования цифровой финансовой платформы Goldman Sachs Digital Asset Platform.
