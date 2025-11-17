Президент Эстонской Республики Алар Карис заявил, что Казахстан является самым важным экономическим партнером Эстонии в Центральной Азии. По его словам, Таллинн с радостью станет проводником Казахстана на рынок Евросоюза, передает BAQ.KZ.

"Помимо транзита и логистики, представители эстонского бизнеса готовы инвестировать в Казахстан. Наша делегация включает 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, образования и технологий. Эстония — часть ЕС, и мы рады, что Центральная Азия, где Казахстан выступает региональным лидером, является стратегическим партнером ЕС. Евросоюз намерен укреплять отношения в области транспорта и взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway", — отметил Карис.

В завершение встречи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Алар Кариса за визит, подчеркнув, что встреча является подлинным знаком дружбы и открывает новые возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.