Президент Эстонии назвал Казахстан ключевым экономическим партнером в Центральной Азии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Эстонской Республики Алар Карис заявил, что Казахстан является самым важным экономическим партнером Эстонии в Центральной Азии. По его словам, Таллинн с радостью станет проводником Казахстана на рынок Евросоюза, передает BAQ.KZ.
"Помимо транзита и логистики, представители эстонского бизнеса готовы инвестировать в Казахстан. Наша делегация включает 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, образования и технологий. Эстония — часть ЕС, и мы рады, что Центральная Азия, где Казахстан выступает региональным лидером, является стратегическим партнером ЕС. Евросоюз намерен укреплять отношения в области транспорта и взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway", — отметил Карис.
В завершение встречи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Алар Кариса за визит, подчеркнув, что встреча является подлинным знаком дружбы и открывает новые возможности для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.
Самое читаемое
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в США
- Казахстанец Санжарали Бегалиев вышел в полуфинал Кубка мира World Boxing