Президент Евросовета прибудет с визитом в Астану
Глава государства проведёт переговоры с президентом Европейского Совета.
Сегодня, 18:53
65Фото: Leon Neal/ Getty Images
Астану с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает BAQ.KZ.
В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.
