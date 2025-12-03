  • 3 Декабря, 19:17

Президент Евросовета прибудет с визитом в Астану

Глава государства проведёт переговоры с президентом Европейского Совета.

Сегодня, 18:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Leon Neal/ Getty Images Сегодня, 18:53
Сегодня, 18:53
65
Фото: Leon Neal/ Getty Images

Астану с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает BAQ.KZ.

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

Самое читаемое

Наверх