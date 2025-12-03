Астану с официальным визитом посетит Президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает BAQ.KZ.

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта проведут переговоры и обсудят перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и ЕС.