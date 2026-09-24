Президент Федерации тяжёлой атлетики направит 100 млн тенге семьям погибших военнослужащих
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Президент Федерации тяжёлой атлетики Республики Казахстан Гаджи Гаджиев выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших во время учений в Каспийском море в Мангистауской области. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Гаджи Гаджиев сообщил, что как член Қазақстан Халық Кеңесі и представитель спортивного сообщества Казахстана решил оказать материальную поддержку семьям погибших военнослужащих.
Общая сумма помощи составит 100 млн тенге.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время учений в Каспийском море. Как член Қазақстан Халық Кеңесі и представитель спортивного сообщества нашей страны принял решение оказать материальную поддержку в размере 100 миллионов тенге семьям погибших военнослужащих», — написал Гаджи Гаджиев.
Он также выразил соболезнования в связи с трагедией и призвал разделить скорбь вместе со всей страной.
25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный день траура в связи с гибелью военнослужащих.
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