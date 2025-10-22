  • 22 Октября, 09:39

Президент Финляндии посетит в конце октября Казахстан

28-29 октября по приглашению Президента Казахстана Астану с официальным визитом посетит Президент Финляндии Александр Стубб, передает BAQ.KZ.

В рамках визита запланированы переговоры глав государств, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, вопросы глобальной и региональной повестки.

