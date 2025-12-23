Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о повышении предельного возраста пребывания граждан в военном резерве до 65 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, сообщили в Министерстве обороны страны, передаёт BAQ.KZ.

Согласно новым нормам, военнообязанные будут состоять в резерве независимо от воинского звания до конца календарного года, в котором им исполняется 65 лет. При этом офицеры в звании полковника, коммодора и выше сохранят статус военнообязанных без возрастных ограничений при условии признания их годными к службе.

Проведённая реформа увеличивает срок использования личного состава: для рядового состава — на 15 лет, для унтер-офицеров и офицеров — на 5 лет.

По оценкам Министерства обороны Финляндии, в течение пятилетнего переходного периода численность резерва увеличится примерно на 125 тысяч человек. Ожидается, что к 2031 году общий объём финского военного резерва достигнет около одного миллиона человек.

В ведомстве уточнили, что изменения затронут ограниченный круг военнообязанных. Как и прежде, на учебные сборы будут призываться только граждане, имеющие назначение на военное время.