Президент Германии отметил важность дальнейшего развития стратегического партнерства
Я стремлюсь развивать контакты с растущими региональными державами, сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.
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Выступая на бизнес-форуме, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил значительный потенциал экономического сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства, сообщает Акорда.
– Казахстан является нашим важнейшим торговым партнером в Центральной Азии, и мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Об этом свидетельствуют и двусторонние соглашения, которые будут подписаны после этой встречи. Будучи Федеральным Президентом, я стремлюсь развивать контакты с растущими региональными державами, в том числе с Казахстаном. Германия привносит капитал, технологии и промышленный опыт. Казахстан располагает огромными запасами природных ресурсов, колоссальным потенциалом роста и, конечно же, стратегическим расположением между Европой и Азией, – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.
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