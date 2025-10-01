Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта подчеркнул, что современные технологии открывают новые возможности для образования, однако ключевая роль в формировании знаний и ценностей по-прежнему остаётся за учителем, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что ИИ способен сократить разрыв в образовании между городом и селом, особенно для малокомплектных школ, а также оказать комплексную поддержку детям с особыми образовательными потребностями.

"Наша цель — создать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана", — сказал он.

В то же время Токаев подчеркнул, что при всех преимуществах необходимо бережно относиться к культурным ценностям страны.

"Даже овладев новыми технологиями, мы должны сохранять свою самобытность — культуру и национальные ценности. В систему образования не должны проникать идеи и мировоззрение, чуждые нашему народу. Искусственный интеллект должен служить интересам страны и не наносить ущерба духовности, культурному наследию и идентичности", — заявил президент.

По его словам, даже самые совершенные алгоритмы могут выдавать ошибочный или поверхностный материал.

"ИИ может быть лишь вспомогательным инструментом. Но за качество и воспитательную составляющую образования должна отвечать не машина, а человек. Учитель остаётся главным гарантом качественного образования", — подчеркнул Токаев.

Президент поручил правительству до конца года разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент в соответствии с государственными стандартами. Он также отметил, что Казахстан должен в первую очередь опираться на собственные разработки в сфере искусственного интеллекта, минимизируя риски недобросовестного использования цифрового контента.