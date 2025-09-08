Президент: Инфляция "съедает" рост экономических показателей и доходов населения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил главную проблему, с которой сегодня сталкивается Казахстан, – высокую инфляцию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, рост цен "съедает" экономические показатели и доходы населения. При этом готового универсального решения нет, поскольку с инфляцией борются многие государства. Однако, как подчеркнул глава государства, в Казахстане эта проблема приобрела особенно острый характер.
"Необходимо вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Правительство и Национальный банк должны работать как одна команда, учитывая сложность ситуации и общую задачу. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", – заявил Токаев.
Он призвал исполнительную власть и финансовый регулятор к совместным действиям, чтобы стабилизировать цены и обеспечить устойчивость экономики.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции