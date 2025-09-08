LIVE LIVE
Президент: Инфляция "съедает" рост экономических показателей и доходов населения

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил главную проблему, с которой сегодня сталкивается Казахстан, – высокую инфляцию, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, рост цен "съедает" экономические показатели и доходы населения. При этом готового универсального решения нет, поскольку с инфляцией борются многие государства. Однако, как подчеркнул глава государства, в Казахстане эта проблема приобрела особенно острый характер.

"Необходимо вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Правительство и Национальный банк должны работать как одна команда, учитывая сложность ситуации и общую задачу. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", – заявил Токаев.

Он призвал исполнительную власть и финансовый регулятор к совместным действиям, чтобы стабилизировать цены и обеспечить устойчивость экономики.

