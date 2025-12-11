В ходе официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан глава государства выразил особую благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и тёплый приём, передает BAQ.KZ.

Иранский лидер подчеркнул значимость Казахстана для своей страны, отметив, что взаимодействие с государствами Центральной Азии занимает особое место во внешней политике Тегерана.

"Иран придает особое значение добрососедским отношениям с регионом Центральной Азии. Казахстан – наш важный партнер в регионе и сосед, с которым мы граничим через Каспийское море", – заявил Масуд Пезешкиан.

Переговоры между лидерами двух государств охватывали широкий круг вопросов и были направлены на расширение стратегического взаимодействия.

"Мы обменялись мнениями с Его Превосходительством Президентом Касым-Жомартом Токаевым по актуальным вопросам. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве, производстве, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, науке, культуре, новых технологиях", – отметил президент Ирана.

По словам Пезешкиана, итоги встречи должны принести конкретные плоды уже в ближайшее время.