Президент Ирана назвал Казахстан ключевым партнёром в ЦА
В ходе официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан глава государства выразил особую благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и тёплый приём, передает BAQ.KZ.
Иранский лидер подчеркнул значимость Казахстана для своей страны, отметив, что взаимодействие с государствами Центральной Азии занимает особое место во внешней политике Тегерана.
"Иран придает особое значение добрососедским отношениям с регионом Центральной Азии. Казахстан – наш важный партнер в регионе и сосед, с которым мы граничим через Каспийское море", – заявил Масуд Пезешкиан.
Переговоры между лидерами двух государств охватывали широкий круг вопросов и были направлены на расширение стратегического взаимодействия.
"Мы обменялись мнениями с Его Превосходительством Президентом Касым-Жомартом Токаевым по актуальным вопросам. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов во многих сферах, в том числе в сельском хозяйстве, производстве, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, науке, культуре, новых технологиях", – отметил президент Ирана.
По словам Пезешкиана, итоги встречи должны принести конкретные плоды уже в ближайшее время.
"Думаю, что результаты переговоров мы увидим в ближайшем будущем. По международным вопросам позиции двух стран совпадают", – подчеркнул он.
