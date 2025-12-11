Президент Ирана обозначил наиболее перспективные сферы партнерства с Казахстаном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан назвал ключевые направления, которые могут стать драйверами дальнейшего развития казахско-иранского торгово-экономического сотрудничества. Об этом он заявил на бизнес-форуме с участием делегаций двух стран, передает BAQ.KZ.
Пезешкиан подчеркнул, что встреча в Астане стала не только символом многовековой дружбы между народами Казахстана и Ирана, но и важным практическим шагом к расширению двусторонних деловых контактов.
По его словам, частный сектор двух государств уже обозначил ряд перспективных проектов. Среди них:
- создание совместного иранско-казахского судоходного консорциума на Каспии;
- строительство складов и распределительного центра сельхозпродукции в порту Актау;
- запуск совместного предприятия по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане;
- открытие в Алматы экспортного парка иранских строительных материалов;
- развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта.
Президент Ирана также выразил поддержку инициативам, направленным на расширение взаимной торговли. В их числе: создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощение процедур выдачи бизнес-виз, а также проведение регулярных торговых выставок в обеих странах.
По словам Пезешкиана, комплекс этих мер позволит значительно укрепить экономические связи и откроет новые возможности для бизнеса обоих государств.
Самое читаемое
- В Костанае руководитель ТОО обвиняется в многомиллионном мошенничестве с поставками зерна
- МВД Казахстана объявило в розыск мужа и свекровь убитой в Германии судьи
- Из за непогоды дороги закрыли сразу в четырёх регионах Казахстана
- Цена нефти под угрозой: Как снижение котировок повлияет на экономику Казахстана
- Сакен Бибосынов вышел в полуфинал ЧМ-2025 в Дубае и гарантировал Казахстану медаль