Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан назвал ключевые направления, которые могут стать драйверами дальнейшего развития казахско-иранского торгово-экономического сотрудничества. Об этом он заявил на бизнес-форуме с участием делегаций двух стран, передает BAQ.KZ.

Пезешкиан подчеркнул, что встреча в Астане стала не только символом многовековой дружбы между народами Казахстана и Ирана, но и важным практическим шагом к расширению двусторонних деловых контактов.

По его словам, частный сектор двух государств уже обозначил ряд перспективных проектов. Среди них:

создание совместного иранско-казахского судоходного консорциума на Каспии;

строительство складов и распределительного центра сельхозпродукции в порту Актау;

запуск совместного предприятия по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане;

открытие в Алматы экспортного парка иранских строительных материалов;

развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта.

Президент Ирана также выразил поддержку инициативам, направленным на расширение взаимной торговли. В их числе: создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощение процедур выдачи бизнес-виз, а также проведение регулярных торговых выставок в обеих странах.

По словам Пезешкиана, комплекс этих мер позволит значительно укрепить экономические связи и откроет новые возможности для бизнеса обоих государств.