10–11 декабря Астану с официальным визитом посетит Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, передает BAQ.KZ.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее укрепление казахстанско-иранского сотрудничества.

В повестку войдут вопросы торгово-экономического взаимодействия, развития транспортно-логистических маршрутов, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.