Президент Ирана посетит Астану 10–11 декабря
Сегодня, 09:34
95Фото: Getty Images
10–11 декабря Астану с официальным визитом посетит Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, передает BAQ.KZ.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее укрепление казахстанско-иранского сотрудничества.
В повестку войдут вопросы торгово-экономического взаимодействия, развития транспортно-логистических маршрутов, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.
