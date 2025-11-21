Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил рассмотреть перенос столицы из Тегерана из-за перенаселённости города и дефицита воды, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на Interfax.

"У нас нет выбора. Это необходимость", - заявил Пезешкиан, отметив, что при дальнейшем росте численности населения будет невозможно обеспечить жителей Тегерана водой.

Президент также подчеркнул, что проблема нехватки воды касается не только столицы, но и ряда других провинций страны.

По данным местных метеослужб, за последние пять лет в Иране наблюдается устойчивое снижение осадков. В текущем году уровень осадков в Тегеране составил лишь 60% от нормы, что усугубляет водный дефицит.