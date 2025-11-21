Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана
Масуд Пезешкиан назвал причиной переноса перенаселенность и нехватку воды.
Сегодня, 08:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
91Фото: Anadolu
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил рассмотреть перенос столицы из Тегерана из-за перенаселённости города и дефицита воды, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на Interfax.
"У нас нет выбора. Это необходимость", - заявил Пезешкиан, отметив, что при дальнейшем росте численности населения будет невозможно обеспечить жителей Тегерана водой.
Президент также подчеркнул, что проблема нехватки воды касается не только столицы, но и ряда других провинций страны.
По данным местных метеослужб, за последние пять лет в Иране наблюдается устойчивое снижение осадков. В текущем году уровень осадков в Тегеране составил лишь 60% от нормы, что усугубляет водный дефицит.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде