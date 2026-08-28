Президент: История нашей страны – это уникальная летопись, предмет гордости нынешнего и будущих поколений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о важности знаний, науки и труда для дальнейшего развития Казахстана. Об этом Президент сказал на первой сессии Курултая первого созыва, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что государство продолжит уделять особое внимание формированию национального самосознания. По его словам, это предполагает системное признание историко-культурного наследия и его возрождение в общественном сознании.

«История – это путеводная звезда, бесценное сокровище народа. Искажение исторических фактов ради ложной славы и величия – это путь в никуда», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что зрелая нация должна уметь извлекать уроки из прошлого, чтить свою историю и уверенно двигаться вперед. Этот принцип, по его словам, приобретает особое значение в период, когда Казахстан вступает в новый исторический этап развития.

Президент также призвал провести четкую грань между истиной и вымыслом, правдой и ложью.

«Мы должны избегать “пяти врагов”, упомянутых великим Абаем, особенно злословья, краснобайства и хвастовства. Первым делом мы должны вооружиться знаниями, опереться на науку и неустанно трудиться, иначе рискуем остаться на обочине мирового прогресса, а этого мы ни в коем случае не допустим», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что история страны создавалась людьми, которые, несмотря на испытания, оставались верны интересам Родины. По его словам, именно на жизненный путь и нравственные принципы таких людей необходимо ориентироваться при построении процветающего государства.