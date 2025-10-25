Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с поздравлением по случаю Дня Республики, передаёт BAQ.KZ.

В своем обращении Глава государства напомнил, что 35 лет назад, приняв Декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху, получив право самостоятельно определять свое будущее.

"Этот судьбоносный акт стал отправной точкой построения современного государства", — подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что за прошедшие десятилетия страна прошла большой путь:

сформированы политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, построена новая столица и достигнуты значительные успехи в укреплении общенациональной идентичности и повышении качества жизни граждан.

По словам Токаева, несмотря на глобальные вызовы, Казахстан уверенно движется к построению Справедливого государства, основанного на равных возможностях и верховенстве закона.

"Мы строим Справедливый Казахстан — страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы направлены на процветание Отечества и повышение благосостояния народа", — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул важность укрепления принципов "Закон и порядок", идеологии "Таза Қазақстан", а также ценностей патриотизма, трудолюбия и профессионализма.

"Наш общий долг — укреплять Независимость и превращать Казахстан в справедливое и прогрессивное государство. Будущее нашей Родины — в руках каждого из нас", — заявил Токаев.

В завершение Президент пожелал всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо страны.