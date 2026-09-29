Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Канцлером Фридрихом Мерцем

Стороны выразили твердую приверженность укреплению многопланового сотрудничества между Казахстаном и Германией.

Подчеркнуто, что правительства двух стран будут работать над тем, чтобы создавать условия для расширения взаимодействия.

Как отметил Президент, Германия входит в число ключевых торговых партнеров и ведущих иностранных инвесторов Казахстана.

Значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия имеется в таких сферах, как промышленность, критически важные минералы, транспорт и логистика, цифровые технологии, а также выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая машиностроение и химическую промышленность.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества. Достигнута договоренность активизировать взаимодействие в рамках международных структур, в том числе в формате «Центральная Азия – Германия».