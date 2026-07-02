Президент: Казахстан инвестировал в логистику более 35 млрд долларов

Президент отметил, что благодаря своему географическому положению Казахстан играет важную роль в международной торговле и транзите между Азией и Европой.

"Мы стремимся превратить Казахстан в ведущий региональный логистический узел, соединяющий Европу и Азию. Через территорию нашей страны проходят 13 крупнейших международных транспортных коридоров, что делает Казахстан важнейшим звеном трансконтинентальных цепочек поставок. Около 85 процентов всех железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через Казахстан, что подтверждает нашу ключевую роль в развитии мировой торговли и транспортной взаимосвязанности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, за последние 15 лет Казахстан направил на развитие транспортно-логистической инфраструктуры более 35 млрд долларов. Эти средства были инвестированы в строительство новых железнодорожных линий, модернизацию инфраструктуры и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без внедрения современных цифровых технологий.

"Мы понимаем, что современная логистика требует не только качественной инфраструктуры, но и передовых цифровых решений. Именно поэтому мы принимаем меры по цифровизации всей экосистемы", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с конца прошлого года в стране внедряется единая цифровая платформа Smart Cargo, работающая по принципу "единого окна" для предоставления таможенных, логистических и коммерческих услуг.

"Платформа объединяет все ключевые процедуры в единую цифровую среду, значительно сокращая административные барьеры и время транзита. На первом этапе уже полностью цифровизированы транзитные операции по маршруту Китай – Узбекистан, а процедуры пересечения государственной границы переведены в электронный формат, что делает международные грузоперевозки более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми", – заявил Глава государства.

По его словам, внедрение Smart Cargo уже позволило сделать транзит через территорию Казахстана более эффективным, экономичным и надежным для международного бизнеса, работающего на евразийском пространстве.