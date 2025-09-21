Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
Глава государства принял президента корпорации Cameco Тима Гитцеля.
Рабочий визит Президента в Нью-Йорк начался со встречи с главой канадской транснациональной компании, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в урановой отрасли, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Cameco является давним и надежным партнером национальной компании "Казатомпром". С начала своей деятельности в нашей стране компания вложила свыше 500 млн долларов инвестиций и способствовала трансферту технологий.
Как подчеркнул Глава государства, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, ставя перед собой цель построить три атомные электростанции. Для нашей страны представляют интерес инновационные методы, используемые в атомной отрасли.
В свою очередь Тим Гитцель проинформировал Президента о текущей деятельности и планах совместного предприятия "Инкай", которое более 25 лет занимается освоением одноименного месторождения в Туркестанской области.
