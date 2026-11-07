Президент: Казахстан - в тройке крупнейших торговых партнеров Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень развития казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям, сообщает Акорда.

По словам Президента, последовательно расширяются и культурно-гуманитарные контакты двух стран.

– Проводятся перекрестные Дни культуры, открываются памятники выдающимся личностям. Открыты бюст Абая в Душанбе и памятник Ибн Сине в Астане. Высокий уровень демонстрирует взаимодействие в образовательной сфере и молодежной политике. Проходят форумы молодежи, ученых и интеллигенции. Так что у нас есть все основания гордиться и радоваться достигнутым результатам во взаимном сотрудничестве. Сегодня нам предстоит участвовать в очень важном мероприятии – это открытие нового здания Посольства Таджикистана в Астане. Это даже не одно здание, это комплекс зданий. И все это впечатляет и говорит о том, что Таджикистан будет представлен в нашей стране, можно сказать, на постоянной основе. И это, конечно же, достойнейшая характеристика наших братских взаимоотношений, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.