Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарной сессии Международного форума Астана, где подчеркнул значение диалога и солидарности в условиях глобальной нестабильности, передает BAQ.KZ.

"Вы приехали в Астану со всех уголков мира со своим опытом, знаниями и взглядами, сформированными на основе разных ценностей и приоритетов. Именно это интеллектуальное многообразие стало одной из причин для созыва данного Форума", — сказал Токаев, открывая заседание.

Президент обозначил, что будущее мира может пойти разными путями, и выбор между прогрессом и фрагментацией зависит от совместных усилий, а не решений отдельных лидеров.

"Существуют разные сценарии будущего – одни открывают возможности, другие таят опасности. Ждет ли нас инклюзивный прогресс или разрушительная фрагментация? Это будет зависеть не от заявлений нескольких лиц, а от сотрудничества большинства", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что сам Форум был задуман как площадка для открытого обмена мнениями на основе уважения и взаимопонимания.

"Международный форум Астана был создан для поддержки этого сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями. Тема этого года "Объединяя умы, формируя будущее" – это одновременно и призыв, и убеждение. Она отражает нашу уверенность, что глобальные вызовы не могут быть преодолены в изоляции", — заявил он.

Он также подчеркнул необходимость новой дипломатии, основанной на человечности, доверии и обмене знаниями:

"Дипломатия должна эволюционировать к более глубоким и гуманным формам взаимодействия, не ограничиваясь рамками формального протокола. Мы вступаем в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому мы должны расширить горизонты нашего сотрудничества".

В завершение президент подтвердил готовность Казахстана играть активную роль в построении новой модели глобального взаимодействия: