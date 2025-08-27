Президент Казахстана и Король Иордании посетили Astana Hub
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе посещения международного кластера Astana Hub ознакомились с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.
Сегодня Astana Hub – это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний. В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов.
В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию Международного центра искусственного интеллекта AlemAI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью.
Президенту Казахстана и Королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.
В их числе проекты epsilon3ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного cектора), Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом), inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок), KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- Землетрясение в Каспийском море: жители Актау ощутили отголоски
- "Кайрат" в Лиге чемпионов: как алматинцы выбили "Селтик" и написали новую главу в истории