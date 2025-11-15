Президент Шавкат Мирзиёев наградил Касым-Жомарта Токаева орденом "Олий Даражали Дустлик" ("Дружба высшей степени"), передаёт BAQ.KZ.

Глава нашего государства отметил, что воспринимает этот жест как выражение глубокого уважения не только к нему лично, но и ко всему народу Казахстана. Президент подчеркнул, что высоко ценит вклад узбекского лидера в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами.

"Эта высокая награда олицетворяет идеалы дружбы, мира и уважения – ценности, близкие сердцам казахстанцев и созвучные духу узбекского народа. Название ордена точно отражает суть отношений между нашими странами. Дружба Казахстана и Узбекистана – это бесценное достояние, которое мы бережно храним и развиваем во имя благополучия наших братских народов. Уверен, благодаря совместным неустанным усилиям казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество будет неизменно наполняться новым содержанием. Великие Абай и Навои, каждый по-своему воспевая высокие идеалы дружбы, оставили нам бесценное заветы, что доверие делает народы ближе, а взаимное уважение – сильнее. Следуя этим наставлениям, мы придаем особое значение укреплению нашего братского союза с Узбекистаном", – заявил он.

Кроме того, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую государственную награду страны — орден "Дустлик", отметив выдающиеся заслуги главы Казахстана в социально-экономическом развитии и укреплении международного авторитета государства.

"Сегодня под Вашим мудрым руководством реализуются масштабные реформы по строительству Справедливого Казахстана. Неуклонно растет благосостояние казахстанцев и укрепляется их уверенность в завтрашнем дне. Мы как близкие друзья и соседи искренне радуемся успехам Казахстана", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Церемония состоялась в торжественной обстановке в рамках официального визита Президента Казахстана в Узбекистан.