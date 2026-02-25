Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В резиденции Акорда состоялась церемония награждения чемпиона ХХV зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова и его тренеров.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта Олимпиада стала поистине исключительным событием для всего Казахстана.

– Благодаря триумфу Михаила Шайдорова, завоевавшего золото в фигурном катании, небесно-голубой флаг Казахстана высоко поднялся над олимпийской ареной. Прежде всего, хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру и всем, кто сегодня собрался в Акорде. Мировое признание Михаила – это результат вашего усердного труда и целеустремленности! Под вашим началом он стал выдающимся спортсменом и смог в полной мере раскрыть свой талант. Сегодня Михаилом гордится вся страна, а для молодых ребят он стал настоящим образцом для подражания. Стать олимпийским чемпионом – значит принять вызов и быть готовым пройти сложнейшую дистанцию. Высоких достижений добивается лишь тот, кто неустанно трудится и проявляет железную дисциплину, – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что победа Михаила Шайдорова стала грандиозным достижением в летописи отечественного спорта.

– Прежде всего, это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Во-вторых, это первое олимпийское золотое, которое завоевали отечественные фигуристы. В-третьих, весь мир смог убедиться, что в Казахстане есть яркие таланты, которые достойно продолжают славный путь знаменитого фигуриста Дениса Тена. Блестящее выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде – успех исторического значения. Это настоящий триумф, сотворенный нашим соотечественником на льду Кортина д'Ампеццо. Это результат неимоверно упорной работы над собой олимпийского чемпиона, его веры в собственные силы, его любви к такому очень сложному виду спорта, как фигурное катание, – отметил Касым-Жомарт Токаев. Касым-Жомарт Токаев за высокие спортивные достижения на ХХV зимних Олимпийских играх наградил орденом «Барыс» ІІ степени Михаила Шайдорова, орденом «Достық» ІІ степени – тренера-консультанта Алексея Урманова. Орденом «Құрмет» были отмечены главный тренер национальной сборной команды по фигурному катанию Асем Касанова, тренер по фигурному катанию Станислав Шайдоров, президент Казахстанского союза фигурного катания на коньках Бауыржан Ералы.