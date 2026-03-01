  • Главная
  • Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки

Сегодня 2026, 03:04
Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств. 

– Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами, – говорится в посланиях казахского лидера. 

Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.

