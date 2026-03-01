Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
29Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.
– Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами, – говорится в посланиях казахского лидера.
Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.