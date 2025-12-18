Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Эмиру Катара
Сегодня, 19:39
125Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным днем Государства Катар, передаёт BAQ.KZ.
В телеграмме Президент подчеркнул, что Казахстан рассматривает Катар в качестве ключевого и надежного партнера в арабском мире. Он отметил поступательное развитие конструктивных и содержательных двусторонних отношений, а также высоко оценил личный вклад Эмира в их укрепление.
Глава нашего государства пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани дальнейших успехов на ответственном посту, а народу Катара – благополучия и процветания.
