Глава государства поздравил Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ Бангладеш с национальным праздником Народной Республики Бангладеш - Днем независимости.

В своем обращении Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

«Отношения между Казахстаном и Бангладеш, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться во благо двух народов», - говорится в поздравительной телеграмме.