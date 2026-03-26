Президент Казахстана направил поздравление главе Бангладеш
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бангладеш по случаю национального праздника.
Сегодня 2026, 10:12
96
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Бангладеш Мохаммаду Шахабуддину Чуппу по случаю Дня независимости, передает BAQ.KZ.
Глава государства поздравил Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ Бангладеш с национальным праздником Народной Республики Бангладеш - Днем независимости.
В своем обращении Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
«Отношения между Казахстаном и Бангладеш, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться во благо двух народов», - говорится в поздравительной телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев также пожелал Президенту Бангладеш успехов в государственной деятельности, а народу страны - благополучия и процветания.
