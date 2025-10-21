Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо новому Премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, передает BAQ.KZ.

Глава государства пожелал японскому лидеру успехов в реализации инициатив на благо страны и народа.

Касым-Жомарт Токаев также отметил готовность Казахстана к укреплению сотрудничества и выразил уверенность, что стратегическое партнёрство между Казахстаном и Японией выйдет на новый уровень.