Президент Казахстана обсудил будущее Тенгиза и Кашагана с главой ExxonMobil
Компания является стратегическим партнёром Казахстана в нефтегазовой сфере.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провёл переговоры с председателем правления и главным исполнительным директором корпорации ExxonMobil Дарреном Вудсом, одной из ключевых фигур мировой энергетики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства отметил, что ExxonMobil остаётся надёжным стратегическим партнёром Казахстана в нефтегазовой сфере. Токаев подчеркнул, что сотрудничество с компанией внесло значительный вклад в развитие энергетического сектора страны и укрепление её позиций на мировом рынке.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшей работы ExxonMobil на крупнейших казахстанских месторождениях Тенгиз и Кашаган. Стороны обменялись мнениями о расширении проектов и новых возможностях для совместных инвестиций.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом