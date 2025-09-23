Президент Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провёл переговоры с председателем правления и главным исполнительным директором корпорации ExxonMobil Дарреном Вудсом, одной из ключевых фигур мировой энергетики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства отметил, что ExxonMobil остаётся надёжным стратегическим партнёром Казахстана в нефтегазовой сфере. Токаев подчеркнул, что сотрудничество с компанией внесло значительный вклад в развитие энергетического сектора страны и укрепление её позиций на мировом рынке.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшей работы ExxonMobil на крупнейших казахстанских месторождениях Тенгиз и Кашаган. Стороны обменялись мнениями о расширении проектов и новых возможностях для совместных инвестиций.