Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Италия" затронул тему экологической устойчивости и выразил благодарность итальянской стороне за содействие в решении острых проблем региона, включая восстановление бассейна Аральского моря, передаёт BAQ.KZ.

"Принципиальные значения для стран и регионов имеют в вопросах охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Мы выражаем признательность итальянской стране за активную поддержку в решении экологических проблем региона, в частности восстановления бассейна Аральского моря", — заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что климатические изменения уже ощутимо воздействуют на Центральную Азию — речь идёт о глобальном потеплении, таянии ледников, опустынивании и проблемах водоснабжения.

Токаев отметил необходимость технологических решений и выразил заинтересованность в расширении партнёрства с профильными институтами Италии.

"Рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество с Италией, в том числе с Итальянским климатическим фондом, с целью внедрения передовой технологии для рационального использования водных ресурсов", — подчеркнул он.

Президент напомнил, что Казахстан продолжит усилия по устойчивому управлению природными ресурсами и открыт к международной кооперации в сфере экологии.