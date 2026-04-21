  • Президент Казахстана подписал ряд законов по взаимодействию с Перу

Президент Казахстана подписал ряд законов по взаимодействию с Перу

Сегодня 2026, 19:18
Сегодня 2026, 19:18
Сегодня 2026, 19:18
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам»

Также был подписан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц».

Помимо этого, Президент подписал Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче».

