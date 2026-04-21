Президент Казахстана подписал ряд законов по взаимодействию с Перу
Сегодня 2026, 19:18
158
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам»
Также был подписан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц».
Помимо этого, Президент подписал Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче».
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта
- В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии
- В Павлодаре выявили фиктивные медуслуги на сотни миллионов тенге