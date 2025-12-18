  • 18 Декабря, 12:46

Президент Казахстана посетил крупнейший синтоистский храм Токио

Глава государства посетил храм Мэйджи Джингу.

Сегодня, 11:48
72

Программу официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию продолжило посещение Мэйджи Джингу – крупнейшего синтоистского храма Токио, передает BAQ.KZ.

Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.

Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.

В завершение мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.

"Храм Мэйджи Джингу – символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!" – написал Глава государства.

