Программу официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию продолжило посещение Мэйджи Джингу – крупнейшего синтоистского храма Токио, передает BAQ.KZ.

Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.

Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.

В завершение мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.