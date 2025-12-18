Президент Казахстана посетил крупнейший синтоистский храм Токио
Глава государства посетил храм Мэйджи Джингу.
Программу официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию продолжило посещение Мэйджи Джингу – крупнейшего синтоистского храма Токио, передает BAQ.KZ.
Комплекс, возведенный в 1920 году, имеет статус императорского святилища. На его территории расположен живописный парк, насчитывающий около 120 тысяч деревьев и кустов.
Храм посвящен императору Мэйджи, чье правление было ознаменовано глубокими политическими и социально-экономическими реформами, благодаря которым Япония превратилась в одну из наиболее развитых стран мира.
В завершение мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге почетных гостей.
"Храм Мэйджи Джингу – символ нерушимого единства и национальной самобытности, имеющий глубокое историческое значение для японского народа. Желаю процветания Стране восходящего солнца!" – написал Глава государства.
