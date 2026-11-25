Президент Казахстана посетит Москву с рабочим визитом
25 Ноября 2026, 15:01
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25 Ноября 2026, 15:0125 Ноября 2026, 15:01
235Фото: Aqorda/архив
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25–26 ноября посетит Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил советник, пресс-секретарь Главы государства Айбек Смадияров.
В рамках визита состоится встреча президентов двух стран. Стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений.
Президент Казахстана примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.
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