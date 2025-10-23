В преддверии Дня Республики в столичном Казмедиацентре состоялся торжественный вечер в честь 30-летия агентства "Хабар", передаёт BAQ.KZ.

В юбилейной встрече приняли участие ветераны телевидения и действующие сотрудники медиахолдинга. На празднование были приглашены советник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникаций Арман Кырыкбаев, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента РК.

Легендарное казахстанское агентство поздравил Касым-Жомарт Токаева: письмо главы государства зачитал Арман Кырыкбаев.

"В агентстве "Хабар" сформировалась целая плеяда профессионалов телевизионной отрасли. Многие журналисты здесь плодотворно трудились, прошли школу мастерства и приобрели бесценный опыт. Агентство всегда сохраняло традиции преемственности и заслуженно считается кузницей высококвалифицированных кадров. Коллектив признанных мастеров журналистики вносит значительный вклад в объективное освещение событий в стране и мире, помогая гражданам глубже понимать суть и значение государственной политики. Уверен, что вы и впредь будете смело поднимать актуальные общественные темы и самоотверженно трудиться во благо нашей Родины", - отмечено в поздравлении.

Своё видеопоздравление коллективу телеканала также направили председатели Сената Маулен Ашимбаев и Мажилиса - Ерлан Кошанов.

Со словами приветствия к собравшимся обратилась и министр культуры и информации: Аида Балаева отметила, что "Хабар" — это не просто медиаагентство, а "живая история независимого Казахстана, запечатленная в телекадрах".

"Телеканал "Хабар" играет особую роль в широком освещении Посланий Президента, его реформ и инициатив, донесении их сути и значимости до населения. Системно продвигая в информационном пространстве такие направленные на будущее страны проекты, как "Закон и порядок", "Адал Азамат", "Справедливый Казахстан" и "Таза Казахстан", телеканал вносит значительный вклад в утверждение принципов ответственности и справедливости в обществе", - обратила внимание министр.

Слова признательности телеканалу, ставшему для них "Альма-матер", высказали мэтры казахстанского телеэфира – Сергей Пономарев, Бибигуль Жексенбай, Кымбат Досжан, Ерлан Бекхожин, Кымбат Хангельдина, Зейн Алипбек, Марат Мухамедсалиев и Светлана Коковинец.

Параллельно, в фойе Казмедиацентра была развернута фотовыставка "Хабар: 30 лет в фотографиях". Накануне опытные журналисты провели лекции и мастер-классы для студентов факультетов журналистики ведущих вузов страны.

Агентство "Хабар" было создано 23 октября 1995 года. Сегодня — это два телеканала, вещающих на казахском и русском языках: флагманский телеканал "Хабар" и круглосуточный информационный канал "24KZ".

Программы Агентства доступны в каждом уголке Казахстана. В эфире – актуальные новости, захватывающие сериалы, художественные и документальные фильмы, а также разнообразные программы. Не менее 60% среднесуточного вещания осуществляется на государственном языке.

Агентство имеет развитую корреспондентскую сеть по всему Казахстану, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. У "Хабара" есть представительства в США, ОАЭ, России, Бельгии, Великобритании, Южной Корее, Китае, Германии, Узбекистане, Кыргызстане, Франции, Турции, Грузии, Испании, Малайзии.