Президент Казахстана поздравил бельгийцев с Национальным днем
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем Бельгии.
Глава государства отметил, что Национальный день является символом единства бельгийского народа и занимает особое место в истории страны.
В поздравительной телеграмме Президент подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.
По словам Касым-Жомарта Токаева, его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и расширению взаимовыгодного партнерства.
Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-бельгийских отношений.
В завершение Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – мира, процветания и благополучия.
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