Президент Казахстана поздравил бельгийцев с Национальным днем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем Бельгии.

Глава государства отметил, что Национальный день является символом единства бельгийского народа и занимает особое место в истории страны.

В поздравительной телеграмме Президент подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.

По словам Касым-Жомарта Токаева, его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и расширению взаимовыгодного партнерства.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-бельгийских отношений.

В завершение Президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – мира, процветания и благополучия.