Президент Казахстана поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе
Вчера, 16:12
186Фото: Akorda.kz
Глава государства поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали, передаёт BAQ.KZ.
"Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира!
Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке.
Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!", – написал Президент на своей странице в Instagram.
