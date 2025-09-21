  • 22 Сентября, 01:24

Президент Казахстана поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе

Фото: Akorda.kz

Глава государства поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали, передаёт BAQ.KZ.

"Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира!

Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке.

Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!", – написал Президент на своей странице в Instagram.

